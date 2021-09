Alberto Fernández confirmó que habrá cambios en el Gabinete

El Presidente aseguró que ya había acordado cambios en el Gabinete con Cristina Kirchner y hasta habían barajado nombres. De allí su desconcierto y enojo por la jugada política del kirchnerismo.

En medio de la crisis política que se abrió al interior del oficialismo luego de la renuncia en masa de los funcionarios nacionales más ligados al kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández dijo haberse sentido sorprendido por la jugada política de ese espacio del Frente de Todos ya que la renovación del Gabinete ya había sido acordada.

Fernández admitió al periodista de Página/12 Mario Wainfeld que en la noche del martes ya había acordado con Cristina Kirchner introducir algunos cambios en el Gabinete e incluso hasta habían barajado algunos nombres. «Eso sigue en pie», asegura y por eso no entiende la movida del kirchnerismo de presionarlo de la manera en que lo hizo el miércoles a la mañana a través de una catarata de renuncias.

Fernández confirmó que los cambios de Gabinete ya se habían hablado con Cristina así como también ratificó que la vicepresidenta «jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán».

«Otros relevos habrá, cuando baje un poco la espuma. Mencionar nombres, minga: silenzio stampa. ¿Cuándo? La semana que viene, por ahí, discurre el presidente Alberto. Aunque en el vértigo existencial del oficialismo parece imposible parar la pelota durante tantos días, los rumores, las operaciones contra los ministros blanco móvil…», señaló Wainfeld.

De ahí el desconcierto y enojo del Presidente por la jugada política del kirchnerismo tras la derrota en las PASO que no hace más que debilitar al oficialismo.

«No entiendo para qué se apuraron» le confió el Presidente, descalificó los ofrecimientos de renuncia en cadena que comenzó el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y cuestionó la estrategia del kirchnersimo para forzarlo a apurar los cambios en el Gabinete. “Ella (por Cristina Kirchner) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

Calificó como «una estudiantina» a los amagues de renuncia y salida del Gobierno del kirchnerismo y consideró que «quisieron acelerar en el barro y, claro, quedaron empantanados».