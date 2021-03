Alberto Cormillot confirmó que será papá a los 82 años

“Si viene, tiene que ser cuanto antes”, decía Alberto Cormillot a Teleshow en diciembre de 2019 sobre la posibilidad de tener un hijo con su reciente esposa, Estefanía Pasquini. En las últimas horas, el médico nutricionista de 82 años volvió a hablar de sus deseos de ser padre otra vez y finalmente este viernes a primera hora lo confirmó en Radio Mitre: la licenciada en nutrición, de 34 años, está embarazada.

“La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en Cada Mañana -el ciclo de Marcelo Longobardi- el nutricionista sobre los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas.

El reconocido médico espera a su tercer hijo. Ya es padre de René y Adrián, fruto de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017. Y en una entrevista reciente había asegurado que su actual esposa estaba “muy entusiasmada” con la posibilidad de tener a su primer hijo. “Y yo también”, aclaró.

“Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, había dicho en Es por ahí, el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fanidño por la pantalla de América. “Ya criaste dos hijos, nietos, ¿cómo te ves ahora?”, le preguntó el panelista Guido Zaffora.

Y el médico nutricionista detalló: “Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3:45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”.

Por su parte, adelantó que incluso ya había hablado con su esposa sobre cómo será la organización cuando nazca el bebé. “También hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”, se sinceró.

Hasta el momento ella no puso nada en sus redes sociales sobre su hijo en camino. Ayer, luego de que él hablara sobre las ganas de la pareja de tener un hijo, solo atinó a compartir en sus historias una foto de hace un tiempo de ellos dos paseando por Disney.

Los futuros papás se casaron el 8 de diciembre del 2019 y al ser consultado sobre la diferencia de edad entre ellos, el médico dijo: “Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”.

Estefanía y Alberto se conocen desde el 2012 cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada y en el 2018 comenzó el amor, que se hizo público luego de que la licenciada en nutrición publicara en sus redes sociales varias fotos juntos.

A principios del 2019, lo acompañó a Cuestión de Peso, programa en el que trabajaba por entonces. Si bien la joven se quedó detrás de cámara, en cierto sentido fue la manera que eligieron para hacer “oficial” su relación. Y el 23 de enero él subió a las redes sociales una foto del festejo de cumpleaños de sus nietas mellizas, Abril y Zoe. En la imagen se las ve a las pequeñas con la otra nieta del doctor, Ema, además de su hijo Adrián, y claro, su novia, Estefanía.

En octubre de ese año confirmó en Pamela a la tarde que se casaba: “Es verdad. Mi hijo quiere que hagamos una gran fiesta pero yo voy a hacer algo para la familia y algunos amigos, algo muy íntimo. Nunca faltan las personas que dicen ‘ella lo quiere por plata’, ‘él es un viejo verde’. Ella no es de los medios, y por más que yo trabaje hace 50 años y tenga más experiencia, sabemos que hay cosas que nos hacen pelota. No permito el concepto del ‘viejísimo’. Pienso así desde antes de comenzar esta relación”. Infobae