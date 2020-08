Agustina Fernández: “Me encantaría ganar la Copa de Europa con el Benfica”

Hockey Patín. La defensora, multicampeona con Talleres, jugará en Portugal, donde ya se puso una meta alta para lo que es su primera aventura europea.

Agustina Fernández será la primera mendocina en vestir la camiseta Vermelha (Roja) del lisboeta Benfica, en su rama de hockey patín femenino. La defensora contó que tendrá su primera experiencia en el Viejo Continente, lo cual no deja de ser un desafío importante en su carrera porque llega a uno de los clubes más importantes tanto en el deporte del stick como en fútbol del mundo.

“Mis papas siempre quisieron que mis hermanos y yo hiciéramos algún deporte. Cuando tenía cinco años empecé con mis hermanas a jugar hockey sobre césped en Marista”, arrancó su diálogo, la defensora, ex Andes Talleres. “Casi en la misma época, mi hermano Santiago empezó a jugar hockey sobre patines. Cuando terminábamos de entrenar nosotras, mi mamá nos iba a buscar y de ahí partíamos a Talleres para verlo. Y un día, nos pusimos unos patines y empezamos a jugar mientras Santi estaba entrenando. Fue así que jugué 4 años en Marista y me encantaba, pero cuando llegó el momento de decidir qué deporte queríamos seguir, definitivamente nos inclinamos por el patín. La adrenalina que siento cuando juego a este deporte no se compara con nada”, prosiguió la jugadora que será dirigida por Paulo Almeida, y que llega a Benfica en un momento donde la institución decidió renovar la estructura de su plantel. Ya no estarán: Inês Vieira (Bé), Ana Arsénio, Andreia Leal, Margarida Brandão, Leticia Corrales (Lety) y Marta Piquero, quienes serán reemplazadas por Fernández, Florencia Felamini (ex Concepción de San Juan), Inês Severino, Macarena Ramos, María Sofía Silva, entre otras.

-¿Siempre jugaste en Talleres?

-Toda mi vida. Es mi segunda casa. No podría jugar en otro equipo en Mendoza. Cuando me pongo la azulgrana, es una sensación inexplicable.

-Nos decías que será tu primera experiencia afuera del país, ¿sentís nervios por lo que te tocará vivir?

-Desde chiquita tenía dos sueños por alcanzar. Uno era llegar a la Selección Argentina, y el otro, jugar en Europa. Con esta nueva oportunidad puedo cumplir esas dos ambiciones planteadas. Será lindo, no creo que me cueste adaptarme y espero no sentir nervios.

-¿Cómo surge la posibilidad de ir a Portugal?

-Esta oportunidad me agarro por sorpresa, ya que vengo de una lesión muy grande. En el 2019, un mes y medio antes de los World Roller Games de Barcelona, en un partido tuve fractura de peroné y me corté tres ligamentos. Estuve 2 meses sin caminar y con dos operaciones en el medio. Ocho meses de mucho trabajo para ponerme de nuevo los patines. Fue un año duro pero de todo siempre hay que ver lo bueno que te puede dejar. Nunca se me cruzó por la cabeza dejar de jugar. Me dije a mi misma, ‘levántate y seguí que queda mucho por delante’. Y en el momento que recibo la llamada del entrenador del Benfica, esa frase fue lo primero que se me vino a la cabeza.

Sobre su nuevo club explicó: “Estoy muy feliz de poder estar en un club de semejante envergadura y trayectoria como es el Benfica. Es un gran desafío. Trataré de hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr mi mejor versión en el hockey europeo. Me encantaría ganara la Copa de Europa, así que vamos a trabajar duro para eso. Se que me va a servir mucho el nivel de mis compañeras de equipo y del hockey europeo para poder seguir creciendo y alcanzar mi próximo objetivo, que es salir campeón del mundo con la Selección Argentina”.

-¿Siempre jugaste de defensora?

-Desde chica jugaba en toda la cancha, no tenía una posición fija, pero siempre arrancaba desde el fondo. Y a medida que fui creciendo, me perfeccioné y con el tiempo también logré afianzarme en la defensa.

No baja los brazos: “Sigo trabajando todos los días para mejorar, tanto en lo defensivo como en el ataque, porque en la actualidad el hockey es tan dinámico que por más que seas defensora muchas veces teminás como delantera”. “Este año -agregó- habíamos empezado el 15 de enero con la pretemporada. Teníamos como objetivo ganar todo lo que jugáramos (Argentino de Clubes, Campeonato Sudamericano y Liga Nacional), y sabíamos que para eso teníamos que entrenar un poco más de lo que veníamos haciendo. Pero después llegó este momento tan atípico que estamos viviendo (pandemia del coronavirus), que nos frenó un poco, aunque los objetivos continúan siendo los mismos, porque solamente se pospusieron para más adelante”. Además, Agustina, recalcó: “Tenemos una gran apoyo de la Subcomisión del club, que siempre está pendiente de lo que necesitamos para poder cumplir los objetivos planteados”.

-¿Cómo viven el actual momento con Talleres?

-Desde el primer momento que empezó la cuarentena, seguimos entrenando cuatro veces a la semana y los otros días nos conectábamos por Zoom, para hacer toda la parte física. Además durante un día veíamos táctica y analizábamos algunos partidos. Y en cuanto habilitaron los deportes, volvimos al club y fue la sensación más linda del mundo. Cuando pasás momentos duros, como lo que estamos viviendo ahora, uno se da cuenta de que tiene que disfrutar cada momento que se vive, en nuestro caso, los entrenamientos, partidos, torneos, todo ya que no sabés que es lo que va a pasar el día de mañana.

Apoyo incondicional. “Hoy por hoy no estaría acá, ni hubiera logrado todo lo que gané, sino hubiese sido por el apoyo incondicional de mi familia. Desde que empezamos a jugar, hasta ahora. Fuese el momento que fuese, tanto lindo como tristes, siempre estuvieron ahí. Ese es el empujoncito que te ayuda día a día a seguir peleando por tus sueños”, confió.

Ahora a Agustina le resta esperar que se pueda viajar a Portugal cuando se habilite los vuelos al Viejo Continente. La defensora o polivalente cuenta las horas para ponerse la camiseta roja del Águila lusitana y empezar a volar en su nueva aventura.

Cajón de los recuerdos: El Mundial con sus dos hermanas, lo destacado

“Me ha tocado vivir muchos momentos increíbles en el hockey, pero la experiencia que más me dejó marcada, tiene que ver con la oportunidad de jugar mi primer Mundial junto a mis hermanas (Julieta y Valentina). Compartir la celeste y blanca con ellas fue un sentimiento inexplicable”, contó Agustina Fernández, quien con el seleccionado nacional compitió en la Copa del Mundo de Nanjing (China), donde Argentina fue tercera. “Otro momento inolvidable, fue el partido de la Intercontinental. Nos tocó enfrentar en San Juan a un gran equipo con casi la totalidad de sus jugadoras miembros de la selección española y, por primera vez, jugué frente a mi hermana Julieta, que en ese momento se encontraba jugando en el Gijón de España”.

4 Títulos argentinos. Agustina fue campeona con Talleres en el 2010 (5-1 a Talleres de Entre Ríos), en 2014 (3-0 a Murialdo), en el 2016 (2-0 a Giol) y el año pasado (2-1 a Unión de Villa Krause).

El nuevo plantel de Benfica

Arqueras: Maria Celeste Vieira y Rita Albuquerque (ex Juventud Salesiana).

Jugadoras: Agustina Fernández (ex Andes Talleres, ARG), Catarina Pedro (ex Nafarros), Flor Felamini (ex Concepción, ARG), Inês Severino (ex U-15), Macarena Ramos, María Sofía Silva, Marlene Sousa y Sofía Contreras.

Entrenador: Paulo Almeida.