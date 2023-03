“A Tincho Ascúa le falta sensibilidad social”

“Es importante fortalecer la industria de nuestro carnaval, acordarse de la verdadera sensibilidad social, ayudando al empleado municipal, contener a los más afectados por la crisis, y combatir todas las formas de corrupción”.

Luis Humberto Danuzzo, dirigente Político, es el presidente del Distrito Corrientes del partido Principios y Valores que propone e impulsa al economista Guillermo Moreno como precandidato a presidente de la República Argentina, para las elecciones del mes de octubre.

Como un caracterizado ciudadano de Paso de los Libres, analizó la actualidad de la ciudad fronteriza, donde consideró que “se apunta mal desde la gestión municipal”, porque se prefiere una obra pública que hermosea el centro de la ciudad y “no se ocupa de la sensibilidad social, como la crisis habitacional”. Ejemplificó que “sería mucho más productivo hacerle unas doscientas casas a los empleados municipales, que construir una peatonal en el centro de Libres”.

Se sabe que Paso de los Libres se caracteriza por su atractivo carnaval, donde Don Luis puso la lupa, “como en varios otros aspectos de la vida social, tiene esbozos de corrupción”, aclarando que “no es la cuestión económica como se podría pensar, sino la de otros valores, acaso más graves, como la del reglamento o del jurado del carnaval, donde se termina premiando exclusivamente, con todos los premios, a una sola comparsa, como si la otra no hubiera participado o directamente no existiera”.

Danuzzo expuso su pasado con más de cuatro décadas como dirigente de una comparsa (Carumbé), para sostener su opinión, rescatando que “así como nuestra provincia tiene la ruta del té, la ruta jesuítica, que son complejos turísticos; deberíamos sumar una ruta del carnaval”, recordando que esta expresión popular de la sociedad libreña, “de característica internacional, es la cuna del carnaval, es la cuna del carnaval argentino”. E insistió en “algunos manejos que no son del todo claros y hablo con conocimiento de causa”.

Ante la figura del ciudadano común, que está siendo golpeado por la crisis que afecta a todos, volvió a referirse “al empleado municipal de Paso de los Libres, que no es atendido como corresponde por el intendente”; ante lo cual señaló que “Martín

Ascúa (el intendente), es un buen muchacho que se dice peronista pero no actúa como tal; se olvidó de la justicia social”, dijo. Sobre el parque industrial existente en la ciudad, distante 370 kilómetros de la capital correntina aclaró que “no funciona como tal, es como tener un auto de carrera o un vehículo fórmula uno; pero no tenés el piloto o el circuito idóneo para competir”, donde puso de relieve nuevamente “a la industria del carnaval, que no es tenida en cuenta como tal y, por consiguiente, no se la cuida en la dimensión e importancia que se merece”.

Luis Danuzzo como presidente de Principios y Valores, apuntó una vez más a la “Corrupción Cero”, poniendo como bandera la necesidad de presentar un municipio impoluto, donde hay muchas cosas para mejorar, no solo la vida de sus empleados municipales, sino la calidad de vida institucional de uno de los principales municipios de la provincia. Para cerrar, este hombre que siempre recuerda los postulados sanmartinianos y, por ende, trata de ponerlos en práctica siguiendo los pasos inmemoriales del Gran Capitán correntino, señaló que “la implementación de la justicia en nuestra ciudad, también deja mucho que desear, porque se nota, tanto en el ámbito provincial como federal, que está contaminada por la política, y los poderes económicos”.