18 de febrero «Día Internacional del Asperger»: ¿Cómo detectar este síndrome en los niños?

El Síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo y forma parte del Espectro Autista.

Todos los 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una condición del neurodesarrollo que se encuentra dentro del Espectro Autista. Según la Asociación Asperger Argentina (AsAAr), se trata de “una variación más de la diversidad humana que acompaña a las personas durante toda la vida. Influye en la forma en que éstas dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con los otros”.

Para ello, hablamos con el Dr. Eduardo Silvestre, Divulgador Científico de Grupo Medihome (MN 57.969) quien despejó dudas sobre lo que muchos padres dudan al momento de observar el comportamiento de sus hijos en la infancia.

En el año 2007, se declaró el día 18 de febrero como “Día Internacional del Síndrome de Asperger” en recuerdo del nacimiento de Hans Asperger. No fue hasta 1994 en que el Síndrome de Asperger fue incluido en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales en su cuarta edición (DSM-IV), y justo ha desaparecido en su quinta edición (DSM-V) englobándose dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo. Muchos vaivenes sin lugar a dudas, casi 40 años para que sea reconocido el trabajo de Hans Asperger, 70 años para que el trabajo de Soukhareva vea la luz, 50 años para introducir el Síndrome de Asperger en el DSM y 20 para quitarlo. Y es que en el Asperger nada parece estar claro aún.

Siguen habiendo excesivos mitos y con tanto vaivén no es de extrañar. Muchas personas afirman que es sencillamente una condición, una forma diferente de entender lo que les rodea, que no es mejor ni peor, sencillamente diferente. Pero no hay lugar a dudas que estas diferencias pueden complicar mucho la vida a las personas con Asperger. Es uno de los problemas que tienen las llamadas “discapacidades invisibles”.

«El Asperger no es una enfermedad sino que en las personas que lo tienen podemos distinguir una forma particular para relacionarse socialmente con los otros», afirma Silvestre.

En cuanto a los síntomas de detección en los primeros años de vida, el especialista dijo que «Los padres de los niños con este síndrome logran detectar tempranamente el asperger debido al comportamiento».

Muchos padres presentas dudas sobre cómo darse cuenta de que este síndrome puede habitar en sus hijos. «Las particularidades es que suelen hablar más tardíamente, les cuesta conectarse visualmente con las otras personas, su rostro suele reflejar cierto desínteres hacia el otro y cuando comienzan a crecer sus juegos se dan de manera individual no compartida con movimientos repetitivos y no estereotipados…Las personas con Asperger son sensibles emocionalmente, se frustran rápidamente, tienen tendencia a enojarse», afirma el especialista.

«Muchas veces los pediatras no están informados sobre este síndrome o no le damos la trascendencia que corresponde. Generalmente los padres lo detectan al año y medio y la mayoría de los diagnósticos se hacen recién a los 7 años», declara el Dr. Silvestre.

En relación con la detección del gen que origina el asperger, el Dr. Silvestre detalla que: «Cuando vamos años atrás genéticamente en algunos pacientes, detectamos que sus padres tenían algunos problemas con el lenguaje. Aunque aún no se han identificado el gen de origen del Asperger».

En muchos casos, a los intereses restringidos, las personas con Asperger pueden ser unos auténticos especialistas en alguno de sus temas de interés, pero luego tener graves problemas a la hora de realizar acciones de carácter social o demostrar una total incapacidad para poder desenvolverse en una conversación que hable sobre el clima. A su vez, pueden presentar Trastornos del Procesamiento Sensorial, generalmente de tipo auditivo y visual, que pueden crearles problemas severos en ambientes normalizados para el conjunto de la sociedad (Un centro comercial, una estación de autobús, un mercado).

En cuanto a poder descubrir como nuestros hijos puedan llegar a tener esta problemática, el especialista comenta que «para la detección es fundamental iniciar la consulta con un pediatra para coordinar un grupo de abordaje multidisciplinario para tratarlo…Es importante que tengan la escolaridad tradicional y que sus maestros y compañeros sepan de ello para poder abordarlo de una mejor manera».

La necesidad de que los jóvenes y adultos con Síndrome de Asperger reciban apoyos es primordial. Es quizá el momento de tomar en consideración que muchas personas nunca recibieron una atención adecuada (o ninguna atención) y que hoy, permitirles que accedan a planes de inclusión socio-laboral, o a talleres de habilidades sociales, o en suma, a que puedan entender el porqué de sus diferencias, puede significar la diferencia entre poder desarrollar vidas plenas o no. Y esto debe ser una obligación social que todos debemos compartir.

Fuente: Diario 26.com