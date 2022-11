El piloto saladeño Luis Escobar se volvió a subir al podio en el Zonal Chaqueño

El piloto de Saladas disputo este fin de semana la séptima fecha del campeonato zonal Chaqueño en la categoría clase 2, en el autódromo «Yaco Guarnieri» de la ciudad de Resistencia Chaco, logrando subir al podio en el 3er lugar.

En dialogo con el piloto Saladeño nos decía, fue un fin de semana muy bueno para nosotros, en el día sábado logramos el 1 puesto en la clasificación, el día domingo ganamos la 1ra serie, luego se vino la carrera final largamos desde el puesto 2 y arriesgue con la primera curva, no me salió la maniobra y perdí varios puestos cayendo al 7mo lugar, fue una carrera intensamente luchada con maniobras al limite y con muchos roces, el muy buen auto que me entrego el Paramo Racing me permitió recuperarme y alcanzar el 3er lugar en las ultimas vuelta, también tuvimos el debut Marcelo Martínez de nuestra localidad en la clase 1 (Fiat 600).

El auto esta funcionando muy bien, estar adelante en la clase 2 del zonal es muy difícil hay muchos autos y pilotos de muy buen nivel, ahora ya a trabajar para la próxima fecha y tratar de cerrar el año con otro podio. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el equipo y a mis sponsor que me acompañan siempre en cada carrera; Convac S.A, Lotería Correntina, Paramo Racing, Lubricentro LP, Tornería los Amigos, TransPack, Ana Laura Escobar Seguros. Concluyó el Piloto Luis Escobar.